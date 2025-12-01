Secondo ko stagionale per la Jomi | a Cassano finisce 28-26

La Jomi Salerno cade sul campo del Cassano Magnago: 28-26 il finale in favore della formazione di casa. Prova sottotono per le ragazze di Leandro Araujo, che dopo sessanta minuti equilibrati devono arrendersi nel finale. A sbloccare il match è la rete di Edita Nukovic, immediatamente pareggiata da Eleonora Colloredo. Le due squadre viaggiano punto a punto fino al quarto d'ora (5-5), poi la formazione di Kolec accelera mettendo a segno il primo vero break e portandosi sul 9-6 al 21'. Al 24' Danti para il rigore del possibile +4 (10-7), ma questo non basta a frenare la spinta di Cassano, che tocca anche il +5 (13-7).

