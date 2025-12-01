Secondigliano sequestrati armi e 2 chili di droga in un bidone dopo telefonata anonima al 112

“C’è una borsa nel bidone, andate a vedere”. È bastata questa frase, semplice ma decisiva, pronunciata da un anonimo cittadino al 112, per far scattare un intervento che ha portato i carabinieri a un importante sequestro di armi e droga a Secondigliano, quartiere della periferia Nord di Napoli. La segnalazione anonima e l’intervento dei carabinieri . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Secondigliano, sequestrati armi e 2 chili di droga in un bidone dopo telefonata anonima al 112

