Dopo la sconfitta all’esordio, l’ Italia si riscatta e si prende la vittoria in Lituania per 82-81, nella seconda giornata qualificazioni Mondiali basket 2027. Gli uomini di coach Banchi la spuntano in rimonta sul fil di sirena, grazie ad un canestro di Mannion, dopo aver chiuso il primo tempo in svantaggio. SECONDA GIORNATA QUALIFICAZIONI MONDIALI BASKET 2027: LITUANIA-ITALIA 81-82 Gli Azzurri rispondono con una gara di grinta e carattere alla sconfitta all’esordio contro l’Islanda. In avvio è la Lituania a fare la voce grossa con un momentaneo +10, che sembra non dare scampo all’Italia, che però riesce a rimanere a contatto andando all’intervallo lungo sotto di cinque(39-34). 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Seconda giornata qualificazioni Mondiali basket 2027: l’Italia si rialza e batte la Lituania