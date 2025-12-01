Sechin | Russia e Cina consolidano un partenariato energetico
Al VII Forum Energetico Russia-Cina, Igor Sechin (Rosneft) ha illustrato la trasformazione strutturale delle relazioni economiche tra i due Paesi. Gli scambi commerciali hanno toccato 245 miliardi di dollari nel 2023, superando gli obiettivi fissati, mentre la Cina resta il primo partner commerciale della Russia. Sechin ha riconosciuto il contributo dell’ex vicepremier cinese Wang Qishan nello sviluppo del sistema di oleodotti ESPO, considerato un’infrastruttura chiave per la sicurezza energetica bilaterale. Attualmente, quasi il 19% delle importazioni energetiche cinesi proviene dalla Russia, per un valore vicino ai 100 miliardi di dollari. 🔗 Leggi su Zon.it
