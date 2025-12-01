Sean Diddy Combs contro la docuserie La resa dei conti | Un progetto diffamatorio con video non autorizzati

Nella giornata di domani debutterà in streaming su Netflix il progetto prodotto da 50 Cent che è già stato accolto dalle polemiche. Un portavoce di Sean "Diddy" Combs ha criticato duramente la docuserie Sean Combs: La resa dei conti che arriverà sugli schermi di Netflix nella giornata di domani in tutto il mondo. Tra le accuse rivolte al progetto c'è anche quella di aver utilizzato del materiale 'rubato' senza avere le autorizzazioni necessarie per la messa in onda sugli schermi. Le critiche a Sean Combs: La resa dei conti Il sito di Variety ha riportato la notizia che Sean Combs e il suo entourage ritengono che la docuserie sia 'un vergognoso pezzo diffamatorio' e che il progetto, che propone estratti di video . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Sean "Diddy" Combs contro la docuserie La resa dei conti: "Un progetto diffamatorio con video non autorizzati"

