Se non sei un medico non fare il medico Al via la campagna per l’uso corretto degli antibiotici

(Adnkronos) – "Se non sei un medico, non fare il medico". E' il messaggio della nuova campagna di comunicazione lanciata dall'Agenzia italiana del farmaco Aifa, in collaborazione con il ministero della Salute, per sensibilizzare gli italiani sull'uso consapevole degli antibiotici. In un Paese, l'Italia, che è ancora fra le realtà europee con i consumi più . Potrebbe interessarti:. Medici famiglia, ‘tra 30-50enni tanti casi nausea e vomito, marzo mese difficile’. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

News recenti che potrebbero piacerti

Se non sei un medico, non fare il medico. L’uso improprio degli #antibiotici ne limita l’efficacia e contribuisce allo sviluppo di batteri resistenti alle cure. Prima di assumerli, consulta sempre il tuo medico. Campagna di comunicazione promossa da #AIFA in - facebook.com Vai su Facebook

"Se non sei un medico non fare il medico". Al via la campagna per l'uso corretto degli antibiotici - Promossa dall'Aifa con il ministero della Salute, prevede spot in Tv e informazioni via stampa e social. Da adnkronos.com

Antibiotici, Aifa: no alla autoprescrizione, assunti solo su indicazione del medico - “Se non sei un medico, non fare il medico” è il messaggio lanciato dalla nuova Campagna promossa da AIFA in collaborazione con il Ministero della Salute per sensibilizzare i cittadini sui rischi legat ... Riporta farmacista33.it

Antibiotici. Scatta la campagna Aifa-Ministero contro uso inappropriato: “Se non sei un medico, non fare il medico” - In collaborazione con il Ministero della Salute, la campagna AIFA – presente con spot sulle reti nazionali e su stampa e social – punta a diffondere su larga ... Da quotidianosanita.it

Antibiotici: “Se non sei un medico, non fare il medico”. Al via la Campagna promossa da AIFA in collaborazione con il Ministero della Salute - “Se non sei un medico, non fare il medico” è il claim della campagna di comunicazione sull’uso consapevole degli antibiotici, promossa dall’Agenzia Italiana del Farmaco in collaborazione con il ... Scrive cronacamilano.it