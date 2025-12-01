Scuole al gelo nuovi casi dalla Lombardia alla Toscana | impianti in tilt costringono a chiusure ed emergenze

Dalla Sardegna alla Lombardia passando per la Toscana è sempre la stessa storia: con l’arrivo della stagione fredda, molte scuole sono costrette a chiudere perché il riscaldamento non funziona. Sembra assurdo nel 2025, ma è quanto è accaduto in questi giorni a Oristano, dove il blackout dei termosifoni ha mandato in tilt la normale attività scolastica, fino a costringere il sindaco Massimiliano Sanna a firmare un’ordinanza urgente: chiusura immediata per la secondaria “Leonardo Alagon” di viale Diaz e per la primaria di via Solferino. Il guasto ha reso impossibile mantenere condizioni accettabili nelle aule. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

