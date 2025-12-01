Scuola estiva in ospedale aperte le iscrizioni per il servizio di volontariato

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per il servizio e il corso di formazione dedicati ai volontari della scuola estiva in ospedale 2026, attiva presso l'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

