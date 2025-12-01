Scuola Attiva Infanzia 2025 26 | candidature tutor sportivi entro il 3 dicembre

È attiva fino alle ore 12:00 di martedì 3 dicembre 2025 la finestra per candidarsi come Tutor sportivi nell’ambito del programma Scuola Attiva Infanzia, promosso da Sport e Salute in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e il Dipartimento per lo Sport. L'articolo Scuola Attiva Infanzia 202526: candidature tutor sportivi entro il 3 dicembre . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

