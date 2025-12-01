La grande novità della formazione del Pisa è stata Simone Scuffet titolare. "Il mister mi ha comunicato che avrei giocato prima di pranzare. Mi ha detto di godermi la partita, di farmi trovare pronto" ha commentato il portiere in conferenza stampa. "La partita è stata positiva, poi è chiaro: contro una squadra con tanti campioni, alla prima occasione la decide. Fino ad allora siamo stati alla pari, ordinati, precisi. Abbiamo avuto varie occasioni, ma sappiamo che in questa categoria è così. I gol hanno visto lo zampino del campione avversario. Certo, qualcosina possiamo fare meglio. Basti pensare al primo, che parte da una rimessa laterale nostra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scuffet: "Partita positiva. Un gran peccato"