Scudetto Inter Cucciari fa la sua griglia | Queste tre squadre sono superiori a tutti

Inter News 24 Scudetto Inter, Alessandro Cucciari ha detto la sua sui valori del campionato. Tre squadre a suo dire sono superiori a tutte le altre. Alessandro Cucciari, opinionista sportivo ed ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per fare il punto sulla situazione in Serie A dopo gli esiti delle ultime partite. La sua analisi si è concentrata sugli equilibri del campionato, toccando i risultati che hanno influenzato la classifica, inclusa la recente vittoria dell’Inter sul Pisa. Cucciari ha espresso il suo parere sulle squadre che hanno convinto e su quelle che hanno mostrato difficoltà, valutando l’operato dei principali allenatori e le prestazioni dei giocatori chiave. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Scudetto Inter, Cucciari fa la sua griglia: «Queste tre squadre sono superiori a tutti»

