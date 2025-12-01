Scrittore marinaio soldato e anche spia | il suo nome era Hemingway Ernest Hemingway
Ernest Hemingway è stato molte cose: uno degli scrittori più influenti del XX secolo, un soldato, un reporter, un cacciatore e un tragico suicida, ma è stato anche una spia? Secondo un ex membro e curatore del museo della Cia, la principale agenzia d’intelligence statunitense, la penna della “Generazione Perduta” che ha vergato romanzi indimenticabili come Addio alle armi, Per chi suona la campana, e dozzine di racconti brevi scritti al fronte – della Spagna straziata dalla Guerra civile e alla Francia come teatro della più grande operazione militare mai vista nella storia – sarebbe stato coinvolto nelle attività di spionaggio dell’ Oss, avrebbe avuto a che fare con la Cia ma, ben più importante, anche con l’ Nvkd, il Commissariato del popolo per gli affari interni che diede i natali al Kgb, e forse non solo quello, considerata la preoccupazione, o paranoia, nutrita dall’onnipotente capo dell’Fbi John Edgar Hoover nei suoi confronti. 🔗 Leggi su It.insideover.com
