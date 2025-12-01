Scritte pro Pal sulla sinagoga a Roma lo sfregio sui muri a Monteverde I due incappucciati ripresi nella notte La Comunità Ebraica | Clima intimidatorio

Open.online | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La sinagoga di via Giuseppe Pianese, nel quartiere Monteverde a Roma, è stata imbrattata con slogan pro Pal. Nella notte sono comparse sui muri le scritte «Monteverde antisionista e antifasicista» e «Palestina Libera», mentre nera la targa d’intitolazione è stata coperta con vernice nere. «All’indomani dell’ennesima manifestazione pro Pal, al tempio di Monteverde è stata profanata la targa di intitolazione. Il tempio è dedicato a Michael Stefano Gaj Tachè, un bambino di soli due anni assassinato dal terrorismo palestinese nel 1982 in un attacco al Tempio maggiore», commenta Victor Fadlun, presidente della Comunità Ebraica di Roma, che parla di «clima intimidatorio» e auspica «un intervento forte del governo per fermare questa spirale d’odio». 🔗 Leggi su Open.online

