Scritte antisemite sui muri della sinagoga di Monteverde a Roma Tajani | Basta antisemitismo basta odio

"Monteverde antisionista e antifascista" e "Palestina libera". Queste le scritte realizzate con bombolette spray nere sui muri della sinagoga Beth Michael di via di Villa Pamphili, nel quartiere Monteverde vecchio di Roma. È stata imbrattata anche la targa dedicata a Stefano Gaj Tachè, il bambino ucciso nell'attentato terroristico alla sinagoga di Roma del 9 ottobre 1982. Gli attacchi vandalici arrivano all'indomani di una manifestazione pro-Palestina che si è svolta a Roma. "All'indomani dell'ennesima manifestazione pro Pal al Tempio di Monteverde è stata profanata la targa di intitolazione", ha detto il presidente della Comunità ebraica di Roma, Victor Fadlun. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Scritte antisemite sui muri della sinagoga di Monteverde a Roma. Tajani: “Basta antisemitismo, basta odio"

