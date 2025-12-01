Scoperto e arrestato con droga e contanti al casello autostradale di Grottaminarda

Nell’ambito delle ordinarie attività di controllo del territorio coordinate dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Avellino, è stata eseguito un mirato intervento a contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, presso il casello autostradale di Grottaminarda, conclusosi con. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Scopri altri approfondimenti

La polizia di Stato di Cagliari ha scoperto una centrale dello spaccio nel cuore della città. Arrestato un 33enne, sequestrati oltre 5 kg di droga e 10.000 € in contanti. https://www.sardegnaierioggidomani.com/cronaca/la-polizia-di-stato-di-cagliari-ha-scoperto-u - facebook.com Vai su Facebook

Scoperto doppiofondo nell’auto, arrestato con droga e 12.500 euro - La Guardia di Finanza di Arezzo ha arrestato a Terranuova Bracciolini un uomo di origine albanese nell’ambito di un’operazione contro i traffici di droga ... Secondo gonews.it

BENEVENTO - Scoperto con la droga nell'auto e in casa, arrestato 27enne - Un 27enne di Benevento è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: il ragazzo infatti è stato trovato, du ... Segnala casertafocus.net

Si ferma alla vista della pattuglia: scoperto con 1,5 chili di hashish e arrestato - L’uomo, alla guida con patente non valida in Italia, ha tentato di disfarsi di un involucro sospetto. Da laprovinciadivarese.it