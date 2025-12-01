La scomparsa di Nicola Pietrangeli, avvenuta a 92 anni, segna la fine di un’epoca per il tennis e lo sport italiano. Figura centrale nella storia del tennis azzurro e internazionale, Pietrangeli rimane ancora oggi un simbolo di eleganza, talento e carisma. La sua eredità sportiva – e non solo – continua a influenzare generazioni di . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

© Lidentita.it - Scomparso Nicola Pietrangeli, addio all’icona del tennis italiano