Scommesse nel calcio sconti sull’evasione e concordato | in manovra rientrano gli emendamenti di Lotito

Passa per tre regali in manovra, di quelli pesanti, la pace sancita all’interno di Forza Italia dopo lo scontro tra Claudio Lotito, vicepresidente della Commissione Bilancio, e il capogruppo del suo partito al Senato, Maurizio Gasparri che, a dire del presidente della Lazio, avrebbe “tagliato” tutti i suoi emendamenti dalla lista dei segnalati, cioè quelli considerati prioritari. E così, nel nuovo fascicolo della legge Bilancio, per sostituire gli emendamenti degli azzurri dichiarati inammissibili o senza coperture, sono stati inseriti diversi desiderata di Lotito. Assai rilevanti. Spicca un evergreen caro al senatore forzista: l’abrogazione del divieto di pubblicità in forma indiretta di scommesse o gioco d’azzardo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Scommesse nel calcio, sconti sull’evasione e concordato: in manovra rientrano gli emendamenti di Lotito

Leggi anche questi approfondimenti

Il calcio in Turchia è stato investito dall'ennesimo scandalo, questa volta per le scommesse. I numeri sono incredibili, con più di 1000 tra calciatori, arbitri e presidenti coinvolti in una torbida storia tra casinò di Cipro Nord e politica. - facebook.com Vai su Facebook

#Datisulgiocoregolamentato #ScommesseSportive Scommesse sportive tra gennaio e ottobre 2025: Napoli guida la classifica con 125 milioni di spesa dlvr.it/TPWFdJ Vai su X

Scommesse illegali, calcio e dati Uefa: il sistema che parte da un’isola sperduta nell’Oceano Indiano e arriva fino al Bologna - Anjouan è un piccolo promontorio vulcanico delle Isole Comore che sembra perfetto per Atlas Obscura, la rivista di viaggi specializzata nella proposta di mete alternative e luoghi al di fuori delle ... Da ilfattoquotidiano.it