Scommesse nel calcio sconti sull’evasione e concordato | in manovra rientrano gli emendamenti di Lotito

Ilfattoquotidiano.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Passa per tre regali in manovra, di quelli pesanti, la pace sancita all’interno di Forza Italia dopo lo scontro tra Claudio Lotito, vicepresidente della Commissione Bilancio, e il capogruppo del suo partito al Senato, Maurizio Gasparri che, a dire del presidente della Lazio, avrebbe “tagliato” tutti i suoi emendamenti dalla lista dei segnalati, cioè quelli considerati prioritari. E così, nel nuovo fascicolo della legge Bilancio, per sostituire gli emendamenti degli azzurri dichiarati inammissibili o senza coperture, sono stati inseriti diversi desiderata di Lotito. Assai rilevanti. Spicca un evergreen caro al senatore forzista: l’abrogazione del divieto di pubblicità in forma indiretta di scommesse o gioco d’azzardo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

scommesse nel calcio sconti sull8217evasione e concordato in manovra rientrano gli emendamenti di lotito

© Ilfattoquotidiano.it - Scommesse nel calcio, sconti sull’evasione e concordato: in manovra rientrano gli emendamenti di Lotito

Leggi anche questi approfondimenti

Scommesse illegali, calcio e dati Uefa: il sistema che parte da un’isola sperduta nell’Oceano Indiano e arriva fino al Bologna - Anjouan è un piccolo promontorio vulcanico delle Isole Comore che sembra perfetto per Atlas Obscura, la rivista di viaggi specializzata nella proposta di mete alternative e luoghi al di fuori delle ... Da ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Scommesse Calcio Sconti Sull8217evasione