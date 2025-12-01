Sclerosi multipla Francini | Con Aism un cammino di speranza

Iltempo.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 1 dic. (Adnkronos Salute) - "Questa non è una battaglia, ma un cammino. Sono accanto ad Aism da molti anni e mi sento profondamente onorata di poter portare questa bandiera di speranza e luce. E' importante continuare con la ricerca e stare vicino alle persone con sclerosi multipla, ma è importante anche sottolineare come siano le donne a essere colpite quasi il doppio" rispetto agli uomini. Così l'attrice e ambassador di Aism Chiara Francini durante la Charity Dinner 2025 di Aism, Associazione italiana sclerosi multipla, che si è svolta ieri a Milano. Una serata speciale per celebrare i progressi compiuti, guardare alle sfide future e raccogliere fondi per la ricerca scientifica sulla sclerosi multipla. 🔗 Leggi su Iltempo.it

sclerosi multipla francini con aism un cammino di speranza

© Iltempo.it - Sclerosi multipla, Francini: "Con Aism un cammino di speranza"

News recenti che potrebbero piacerti

sclerosi multipla francini aismSclerosi multipla, Francini: "Con Aism un cammino di speranza" - Sono accanto ad Aism da molti anni e mi sento profondamente onorata di poter portare questa bandiera di speranza e luce. iltempo.it scrive

sclerosi multipla francini aismRicerca, Aism Charity Dinner Milano: raccolti 180mila euro per la lotta alla sclerosi multipla - Oltre 400 ospiti per sostenere il NeuroBrite Research Center, polo internazionale di neuroriabilitazione ... Da msn.com

sclerosi multipla francini aismSclerosi multipla: Francini, ‘donne colpite quasi il doppio rispetto agli uomini’ - “È importante continuare con la ricerca e stare vicino alle persone con sclerosi multipla, ma è importante anche sottolineare come siano le donne a essere colpite quasi per il doppio. Da sassarinotizie.com

sclerosi multipla francini aismSclerosi multipla, Ferrari (Aism): "Lotto per diritto a maternità con adozione" - Storia di una ferita ancora aperta', racconto la mia battaglia per diventare mamma, che purtroppo non mi ha visto vincitrice. Riporta iltempo.it

sclerosi multipla francini aismVacca (Aism): Charity Dinner "per un mondo libero dalla sclerosi multipla" - Il presidente all'evento annuale, 'obiettivo ringraziare chi è al nostro fianco, sostenere il progresso scientifico e fare il punto sulle attività' ... lagazzettadelmezzogiorno.it scrive

sclerosi multipla francini aismSalute: Ferrari (Aism), ‘se hai la sclerosi multipla non puoi essere mamma’ - Storia di una ferita ancora aperta’, racconto la mia battaglia per diventare mamma, che purtroppo non mi ha visto vincitrice. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sclerosi Multipla Francini Aism