Sclerosi multipla Francini | Con Aism un cammino di speranza

Roma, 1 dic. (Adnkronos Salute) - "Questa non è una battaglia, ma un cammino. Sono accanto ad Aism da molti anni e mi sento profondamente onorata di poter portare questa bandiera di speranza e luce. E' importante continuare con la ricerca e stare vicino alle persone con sclerosi multipla, ma è importante anche sottolineare come siano le donne a essere colpite quasi il doppio" rispetto agli uomini. Così l'attrice e ambassador di Aism Chiara Francini durante la Charity Dinner 2025 di Aism, Associazione italiana sclerosi multipla, che si è svolta ieri a Milano. Una serata speciale per celebrare i progressi compiuti, guardare alle sfide future e raccogliere fondi per la ricerca scientifica sulla sclerosi multipla. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Sclerosi multipla, Francini: "Con Aism un cammino di speranza"

News recenti che potrebbero piacerti

Siamo in streaming con tantissimi giovani con #sclerosimultipla e i nostri talk. Un’occasione per informarsi, condividere esperienze, confrontarsi. Seguiteci su giovanioltrelasm.aism.it ! Vai su X

“Mamma, farai la fine del nonno?” una domanda quasi innocente, da bambino. Ma che per Romina ha significato una scossa quando l’ha sentita pronunciare da suo figlio. Lei stessa aveva assistito alla diagnosi di sclerosi multipla di suo padre e alla progressi - facebook.com Vai su Facebook

Sclerosi multipla, Francini: "Con Aism un cammino di speranza" - Sono accanto ad Aism da molti anni e mi sento profondamente onorata di poter portare questa bandiera di speranza e luce. iltempo.it scrive

Ricerca, Aism Charity Dinner Milano: raccolti 180mila euro per la lotta alla sclerosi multipla - Oltre 400 ospiti per sostenere il NeuroBrite Research Center, polo internazionale di neuroriabilitazione ... Da msn.com

Sclerosi multipla: Francini, ‘donne colpite quasi il doppio rispetto agli uomini’ - “È importante continuare con la ricerca e stare vicino alle persone con sclerosi multipla, ma è importante anche sottolineare come siano le donne a essere colpite quasi per il doppio. Da sassarinotizie.com

Sclerosi multipla, Ferrari (Aism): "Lotto per diritto a maternità con adozione" - Storia di una ferita ancora aperta', racconto la mia battaglia per diventare mamma, che purtroppo non mi ha visto vincitrice. Riporta iltempo.it

Vacca (Aism): Charity Dinner "per un mondo libero dalla sclerosi multipla" - Il presidente all'evento annuale, 'obiettivo ringraziare chi è al nostro fianco, sostenere il progresso scientifico e fare il punto sulle attività' ... lagazzettadelmezzogiorno.it scrive

Salute: Ferrari (Aism), ‘se hai la sclerosi multipla non puoi essere mamma’ - Storia di una ferita ancora aperta’, racconto la mia battaglia per diventare mamma, che purtroppo non mi ha visto vincitrice. Da msn.com