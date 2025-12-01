Scioperi manifestazioni e proteste in programma a dicembre | calendario e date

Anche il mese di dicembre è interessato da diversi scioperi, soprattutto nel settore del trasporto pubblico locale, ferroviario e aereo. Diverse le agitazioni settorali oppure a livello locale: oggi, 1° dicembre, si fermano i lavoratori dell’ aeroporto di Catania e delle autostrade siciliane; il 9 dicembre, invece, i lavoratori dell’ ATAC di Roma; mentre quelli della compagnie Tirrenia CIN e Moby sciopereranno per 48 ore dal 9 all’11 dicembre. Previsto per il 12 dicembre, invece, uno sciopero generale. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

