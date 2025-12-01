Scioperi di dicembre 2025 fermo anche il settore aereo | il calendario completo

Anche nel mese di dicembre non si fermano gli scioperi. Rispetto alle mensilità passate, il calendario delle proteste dei lavoratori è meno fitto, complice anche le festività natalizie, ma non sono meno importanti. In particolare il 17 dicembre si fermano i trasporti, un settore che potrebbe causare con il blocco una serie di disagi ai viaggiatori, anche a coloro che tornano a casa per le feste. Sarà una giornata particolarmente impegnativa anche per via del blocco del trasporto aereo che potrebbe cancellare o ritardare moltissimi voli nazionali e internazionali. Vediamo quindi il calendario completo delle principali agitazioni e come queste influenzeranno il mese di dicembre. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

