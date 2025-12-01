Scilla Assalto a portavalori sull’A2 | bottino da due milioni di euro

Una rapina ai danni di un portavalori ha scosso questa mattina la provincia di Reggio Calabria. Il blitz è avvenuto lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, all’interno di una galleria tra gli svincoli di Scilla e Bagnara, in direzione nord, ai danni di un mezzo della società Sicurtransport. Secondo le prime informazioni, il bottino della rapina ammonterebbe a circa due milioni di euro. Durante il colpo i rapinatori hanno esploso alcuni colpi d’arma da fuoco, ma fortunatamente non si registrano feriti. Per bloccare il traffico e facilitare la fuga, i malviventi hanno incendiato due automobili lungo la carreggiata. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

