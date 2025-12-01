Lo sci è uno di quei piaceri della vita che ci fa sentire vivi, almeno fino a quando non paghi lo skipass e il pranzo al rifugio, realizzando che sì, i piaceri della vita sono indispensabili, ma davvero vale la pena pagarli a qualunque costo? E se le cose andassero diversamente grazie a qualche dritta per godersi la montagna senza dichiarare bancarotta? Il caro-skipass è ovunque, ma non dappertutto. Partiamo dai numeri, perché quando si tratta di soldi è sempre meglio essere precisi. Il prezzo medio di uno skipass giornaliero in Italia si è stabilizzato intorno ai 57 euro. Sulle Alpi è la Valle d'Aosta che mantiene la media più alta a 60 euro. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Sciare senza svenarsi: tutti gli accorgimenti per tagliare il prezzo dello skipass