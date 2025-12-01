Sci di fondo i convocati dell’Italia per la tappa di Trondheim | 17 azzurri in Norvegia
L’Italia dello sci di fondo viene confermata in blocco per la seconda tappa della Coppa del Mondo 2025-2026, in programma da venerdì 5 a domenica 7 dicembre a Trondheim, in Norvegia: saranno previste la sprint in tecnica classica, lo skiathlon e la 10 km in tecnica libera con partenze ad intervalli. Markus Cramer ha confermato in blocco i 17 convocati della tappa di Ruka, ovvero Federico Pellegrino, Michael Hellweger, Elia Barp, Davide Graz, Simone Daprà, Paolo Ventura, Martino Carollo, Giacomo Gabrielli, Simone Mocellini, Giovanni Ticcò, Caterina Ganz, Nicole Monsorno, Federica Cassol, Nadine Laurent, Iris De Martin Pinter, Anna Comarella e Maria Gismondi. 🔗 Leggi su Oasport.it
