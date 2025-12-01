Sci alpino Vinatzer sempre più gigantista Ottima Zenere Goggia bene a metà

Si è chiusa la lunga quattro giorni di gare a Copper Mountain. Il tutto si era aperto giovedì con il primo superG della stagione e con l’esordio degli uomini-jet. Una prima in chiaroscuro per la squadra azzurra, che ha avuto nell’ottavo posto del rientrante Guglielmo Bosca il miglior risultato. Sicuramente una buona gara quella del lombardo, che tornava in pista dopo aver saltato tutta la scorsa stagione e che può assolutamente ritenersi soddisfatto per la sua prova. Dominik Paris ha chiuso undicesimo, ma non si poteva forse chiedere di più all’altoatesino dopo i problemi alla caviglia avuti nei giorni precedenti alla gara. 🔗 Leggi su Oasport.it

