Sci alpino Vinatzer sempre più gigantista Ottima Zenere Goggia bene a metà
Si è chiusa la lunga quattro giorni di gare a Copper Mountain. Il tutto si era aperto giovedì con il primo superG della stagione e con l’esordio degli uomini-jet. Una prima in chiaroscuro per la squadra azzurra, che ha avuto nell’ottavo posto del rientrante Guglielmo Bosca il miglior risultato. Sicuramente una buona gara quella del lombardo, che tornava in pista dopo aver saltato tutta la scorsa stagione e che può assolutamente ritenersi soddisfatto per la sua prova. Dominik Paris ha chiuso undicesimo, ma non si poteva forse chiedere di più all’altoatesino dopo i problemi alla caviglia avuti nei giorni precedenti alla gara. 🔗 Leggi su Oasport.it
VINATZER DI QUALITÀ Grazie a una seconda manche da urlo… Alex sfiora di un soffio il podio nello slalom gigante a Copper Mountain! Che bell’inizio di stagione in Coppa del Mondo di sci alpino! #ItaliaTeam @Fisiofficial Vai su X
Sci alpino, i convocati azzurri per Copper Mountain. Primo test per i velocisti, Vinatzer cerca conferme in gigante - facebook.com Vai su Facebook
Alex Vinatzer dopo il 5° posto nello slalom gigante di Copper Mountain: "Nella prima manche ero addormentato. Poi ho parlato con Mauro Pini e ..." - L'azzurro ha spiegato le sue sensazioni al termine dello slalom gigante di Copper Mountain, chiuso in quinta piazza. Lo riporta eurosport.it
Alex Vinatzer ammette: “Nella prima manche ero un po’ addormentato, ho fatto una bella analisi” - Una grande rimonta per Alex Vinatzer nel secondo gigante della stagione della Coppa del Mondo di sci alpino maschile. Secondo oasport.it
Sci, Gigante Copper Mountain: Vinatzer si regala una rimonta da urlo. Odermatt esce, prima vittoria di Brennsteiner - Sci, Coppa del Mondo maschile, Gigante Copper Mountain: prima vittoria in carriera per Brennsteiner, che sfrutta l’uscita di Odermatt e regola Kristoffersen e Zubcic. Come scrive sport.virgilio.it