Sci alpino riscossa azzurra in Coppa Europa! Poker folle per le azzurre in gigante | Laura Steinmair trionfa a Zinal

Una giornata da incorniciare per lo sci alpino italiano. Poker azzurro nel primo gigante di Zinal (Svizzera) valevole per la Coppa Europa di sci alpino femminile 2025-2026. Sulla pista elvetica abbiamo assistito al successo di Laura Steinmair che ha preceduto altre tre italiane per un risultato davvero sensazionale. La sciatrice classe 2000 della Valdaora, terza a metà gara, nella seconda manche ha fatto la differenza fino a centrare il successo con il tempo complessivo di 2:25.40. Alle sue spalle, con un distacco di 47 centesimi, Sophie Mathiou, a sua volta in grado di recuperare ben 8 posizioni nella seconda discesa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sci alpino, riscossa azzurra in Coppa Europa! Poker folle per le azzurre in gigante: Laura Steinmair trionfa a Zinal

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Monte Cusna: escursionisti scivolano e si procurano traumi. Interviene il Soccorso Alpino Questo pomeriggio i tecnici della stazione monte Cusna sono stati attivati per intervenire in località La Borra lungo il sentiero 617 a circa 1700 mt (monte Cusna) dove du - facebook.com Vai su Facebook

Sci alpino, riscossa azzurra in Coppa Europa! Poker folle per le azzurre in gigante: Laura Steinmair trionfa a Zinal - Poker azzurro nel primo gigante di Zinal (Svizzera) valevole per la Coppa Europa di sci alpino ... Scrive oasport.it

Sci alpino, Mikaela Shiffrin vuole dominare anche a Gurgl. Ljutic e Colturi guidano le “terrestri” - Per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2025- Lo riporta oasport.it

Sci alpino oggi in tv, slalom femminile a Copper Mountain: a che ora e dove vederlo in diretta - Mikaela Shiffrin super favorita per la gara tra le porte strette che completa la quattro giorni in Colorado. Si legge su today.it

Sci, slalom gigante donne: la discesa di Asja Zenere, prima volta in top 10 - Ottima gara dell'azzurra, nona a 1"78 dalla vincitrice, che entra per la prima volta in carriera nelle dieci in una gara di Coppa del Mondo: "E' una figata, sono soddisfatta perché ho sciato bene" ... Come scrive msn.com

Sci, gigante femminile: Robinson vince il gigante di Copper Mountain, l’azzurra Zenere nona - 5 in carriera per la neozelandese che trionfa col miglior tempo anche nella seconda manche davanti a Julia Scheib a ben 96 centesimi. Come scrive msn.com

Sci: Cdm parte da Soelden, Goggia guida 9 azzurre in Gigante - Nell'anno olimpico si apre sabato l'edizione 2025/26 con il consueto appuntamento sul ghiacciaio austriaco del Rettenbach sopra Soelden, dove si disputerà il ... Segnala ansa.it