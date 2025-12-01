PROMOSSI. STEFAN BRENNSTEINER: finalmente! L’austriaco a Copper Mountain coglie il primo successo della carriera in Coppa del Mondo a ben 34 anni. Una vittoria nettissima e stra-meritata. Quasi un secondo a Henrik Kristoffersen che ha chiuso alle sue spalle. Un atleta che ha sempre fatto ottime cose ma a cui è mancato il guizzo. Eccolo. E, attenzione, potrebbe anche non essere l’unico quest’anno. ALEX VINATZER: ormai il gigante è il suo habitat naturale e il suo terreno di caccia preferito. L’altoatesino, infatti, dopo tante delusioni tra i rapid gates, brilla sulle nevi del Colorado con un quinto posto davvero eccellente. 🔗 Leggi su Oasport.it

Sci alpino, i promossi e bocciati di Copper Mountain: Robinson e Brennsteiner vittorie "giganti", Odermatt che errore!