Sci alpino i promossi e bocciati di Copper Mountain | Robinson e Brennsteiner vittorie giganti Odermatt che errore!
PROMOSSI. STEFAN BRENNSTEINER: finalmente! L’austriaco a Copper Mountain coglie il primo successo della carriera in Coppa del Mondo a ben 34 anni. Una vittoria nettissima e stra-meritata. Quasi un secondo a Henrik Kristoffersen che ha chiuso alle sue spalle. Un atleta che ha sempre fatto ottime cose ma a cui è mancato il guizzo. Eccolo. E, attenzione, potrebbe anche non essere l’unico quest’anno. ALEX VINATZER: ormai il gigante è il suo habitat naturale e il suo terreno di caccia preferito. L’altoatesino, infatti, dopo tante delusioni tra i rapid gates, brilla sulle nevi del Colorado con un quinto posto davvero eccellente. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondisci con queste news
CAI - Club Alpino Italiano - facebook.com Vai su Facebook
Sci alpino, i promossi e bocciati di Gurgl: Shiffrin la vittoria della conferma, Rassat quella della sorpresa. Italia dietro la lavagna - PROMOSSI PACO RASSAT: alzi la mano chi si sarebbe aspettato il successo del francese a Gurgl! Si legge su oasport.it
Sci alpino, i promossi e bocciati a Levi: Shiffrin e Braathen vittorie di spessore, slalom italiano dove sei? - PROMOSSI LUCAR PINHEIRO BRAATHEN: che inizio di anno! Riporta oasport.it
Coppa del Mondo, Goggia cade nella prima manche del gigante di Soelden - Si ferma subito la corsa di Sofia Goggia nello slalom gigante di Soelden, gara d'apertura della Coppa del Mondo di sci alpino. Riporta sportmediaset.mediaset.it