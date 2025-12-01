Sci alpino i precedenti dell’Italia a Tremblant | memorabili le due vittorie in due giorni di Federica Brignone

La Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2025-2026 prosegue nella sua trasferta nordamericana. Dopo il primo weekend in quel di Copper Mountain (Colorado) il Circo Bianco si sposta ancor più a nord, valicando i confini con il Canada. Si gareggerà a Tremblant per due giganti, una tappa che sta prendendo sempre più piede nel calendario stagionale dello sci alpino. Sulla pista denominata Flyng Mile di Mont-Tremblant, nello stato del Quebec, si è gareggiato solamente nel 2023, dato che 12 mesi fa il meteo ha reso impossibile la disputa delle due gare previste, costringendo la FIS e gli organizzatori ad un inevitabile rinvio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sci alpino, i precedenti dell’Italia a Tremblant: memorabili le due vittorie in due giorni di Federica Brignone

Altri contenuti sullo stesso argomento

Searata cori alpini con Ottetto ANA Treviso e Coro Femminile "El Scarpon del Piave" info dettagliate in locandina. #alpini #pennenere #associazionenazionalealpini #pennemozze #alpino #naja #truppealpine #corialpini #cantialpini #concerto #rassegnacoral - facebook.com Vai su Facebook

Sci alpino, i precedenti dell’Italia a Tremblant: memorabili le due vittorie in due giorni di Federica Brignone - Dopo il primo weekend in quel di Copper Mountain ... Riporta oasport.it

Sci alpino, i precedenti dell’Italia maschile a Beaver Creek. Innerhofer l’ultimo a domare la Birds of Prey in discesa - Siamo pronti per vivere una delle tappe consuete della Coppa del Mondo di sci alpino. Lo riporta oasport.it

Sci alpino: Pirovano e Innerhofer campioni italiani, hanno vinto la discesa libera su «La VolatA» - La pista «La VolatA» nella Ski Area San Pellegrino ha risposto nel migliore dei modi al primo atto dei Campionati Italiani Assoluti di Sci Alpino della Val di Fassa, nonostante la stagione avanzata e ... Secondo sportmediaset.mediaset.it

Sci alpino, presentata la tappa di Coppa del Mondo femminile di Tarvisio - A Tarvisio il 17 e il 18 gennaio 2026 sono in programma una discesa e un super G sulla pista Di Prampero che ... Segnala rainews.it

Sci alpino, la Coppa del Mondo arriva a Livigno - Lo sci alpino sarà tra i grandi protagonisti del prossimo inverno, in quel di Livigno, a poche settimane dall’inizio dell'Olimpiade di casa, quando la località ospiterà il Super G maschile di Coppa ... Riporta sportmediaset.mediaset.it

Sci alpino: Csi, dal 20 al 23 marzo ad Andalo il Campionato nazionale - È in programma dal 20 al 23 marzo ad Andalo, sulle piste della Paganella Ski, il Campionato nazionale di sci alpino del Centro sportivo italiano (Csi), che mette in palio i 3 trofei delle categorie ... Secondo agensir.it