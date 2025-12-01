Schlein balla da sola E frena il correntone di Montepulciano

“Potete contare su di me e io su di voi”. Elly Schlein chiude la tre giorni di Montepulciano, organizzata dalla correnti che l’hanno sostenuta alle primarie del 2023, usando il . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Schlein balla da sola. E frena il correntone di Montepulciano

Contenuti che potrebbero interessarti

POLITICA | Messaggio di Schlein a Conte: "Il Pd perno dell'alleanza, io segretaria di tutti". https://gazzettadelsud.it/?p=2136416 - facebook.com Vai su Facebook

Elezioni regionali: nessuna sorpresa, ma Elly Schlein è la vera sconfitta - La segretaria dem rivendica una vittoria che non le appartiene: astensione record, “cacicchi” ingombranti e alleati imposti smontano la sua narrazione ottimista. Da panorama.it

Giani chiede il bis, Schlein lo frena: 'Prima le alleanze' - "Sono rimasto molto colpito, ringrazio davvero tutti coloro che in questi giorni stanno manifestando un sostegno e un calore umano e politico verso la prospettiva di una ricandidatura". Come scrive ansa.it

Schlein a Meloni: 'Uniti vi batteremo. No alla donna sola al comando'. La premier: 'E' un'ossessione' - Un incrocio di feste, con la segretaria del Pd Elly Schlein che ha chiuso quella nazionale dell'Unità a Reggio Emilia qualche ora dopo l'intervento del presidente del M5s Giuseppe Conte davanti al ... Come scrive ansa.it