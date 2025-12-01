Schatzer a Tuttosport | Io Best Italian Golden Girl 2025 misto di orgoglio e felicità non pensavo nemmeno che il calcio potesse trasformasi in lavoro Idoli? Ne ho tre

Schatzer a Tuttosport: «Io Best Italian Golden Girl 2025 misto di orgoglio e felicità». Di seguito le dichiarazioni della calciatrice della juventus Women. Tuttosport ha intervistato Eva Schatzer, nuova Golden Gitrl italiane. Di seguito le parole della calciatrice della Juventus Women. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO BEST ITALIAN GOLDEN GIRL 2025 – « Un misto di orgoglio e felicità di fronte a un premio così importante: per me è anche un modo di vedere ripagati tutti i sacrifici degli ultimi anni ». DOVE É MIGLIORATA – « Nelle letture tattiche della partita e nella capacità di gestire il pallone adattando le scelte alla fase o al momento della partita stessa ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

