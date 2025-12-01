Scarlett Johansson torna a difendere Woody Allen | Importante avere integrità

Mentre il regista newyorkese compie 90 anni, una delle sue muse torna a difenderlo pubblicamente ribadendo la sua fiducia nel cineasta. Scarlett Johansson non ha cambiato idea su Woody Allen. In occasione del novantesimo compleanno del regista newyorkese, una delle sue muse torna a ribadire la fiducia in lui sollevando temi come l'integrità. Per quasi trent'anni, Woody Allen ha dovuto affrontare l'accusa di abusi sessuali da parte della figlia adottiva Dylan Farrow, sostenuta dall'ex compagna Mia Farrow. Nonostante l'assenza di prove concrete, con l'avvento del #metoo Allen è stato ampiamente ostracizzato a Hollywood e ha faticato a ottenere finanziamenti negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

