Scarlett Johansson rompe il silenzio | perché continua a difendere Woody Allen anche oggi

Una nuova intervista rilasciata da Scarlett Johansson al Daily Telegraph riapre uno dei temi più divisivi della sua carriera: la sua difesa costante di Woody Allen, con cui ha lavorato in tre film e che da oltre trent’anni è al centro delle accuse di abuso sessuale mosse da Dylan Farrow. L’attrice, una delle pochissime star di primo piano rimaste pubblicamente al fianco del regista, ha ribadito di non credere alle accuse e di considerare la propria posizione una scelta di integrità personale. Al tempo stesso, ha riconosciuto che non può sapere con precisione quali ripercussioni questa scelta abbia avuto sulla sua carriera, pur non essendosi mai pentita di averla presa. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

