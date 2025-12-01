Scalia Sciacca si rialza | vittoria contro Gupe Catania

La squadra saccense ha imposto il proprio ritmo nei primi due set, gestiti con ordine grazie a una buona organizzazione offensiva e a un servizio efficace. Nel terzo parziale è arrivato un calo di concentrazione: gli ospiti hanno approfittato degli errori in ricezione e a muro, trovando il break. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Leggi anche questi approfondimenti

Domenica tutti al Pallatenda! La Scalia Volley Sciacca torna in campo per un nuovo appuntamento casalingo di Serie B: vi aspettiamo per sostenere la squadra in un match da non perdere! Domenica 30 Novembre ? Ore 17:00 Pallatenda “Nino Rocc - facebook.com Vai su Facebook

Pallavolo Serie B, Scalia Sciacca ritrova la vittoria contro Gupe Catania - Dopo tre stop consecutivi, Scalia Sciacca torna al successo nell’ottava giornata del campionato di Serie B, superando la Gupe Catania con il punteggio di 3- Scrive grandangoloagrigento.it

Lo Sciacca domina con il Partinicaudace e vince 3-1 - Lo Sciacca ha dominato la partita contro il Partinicaudace, conquistando una vittoria netta e meritata per 3- Secondo lasicilia.it

VOLLEY - Sesta vittoria consecutiva per la Sprovieri Corigliano Volley: battuta la Scalia Sciacca 3-1 - Una vittoria in trasferta che vale tanto, considerando il buon rendimento interno degli avversari ... Si legge su ecodellojonio.it