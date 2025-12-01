Scafati ladri rubano anche le offerte destinate ai malati oncologici
A Scafati cresce la paura per l’ondata di furti che sta colpendo la città. L’ultimo episodio riguarda un’attività commerciale di via Passanti, presa di mira in piena notte. Intorno alle 3:30, i ladri hanno sfondato la vetrina d’ingresso con arnesi da scasso e si sono introdotti nel negozio, devastando l’accesso e danneggiando scaffali, arredi e . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Assalto in banca a #Scafati, bancomat sradicato e ladri in fuga: in azione una banda specializzata - facebook.com Vai su Facebook
Ladri spietati, furto in negozio: rubate le offerte per i malati oncologici - Ora i malviventi rubano anche denaro destinato alle fasce deboli. Lo riporta msn.com