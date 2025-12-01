Scadenze fiscali di dicembre 2025 il calendario aggiornato dal 1° al 31
Il mese di dicembre chiude l’anno fiscale, ma non per questo è meno pesante. Anzi, presenta un’agenda fitta di adempimenti fiscali e contributivi che coinvolgono tutti, dai liberi professionisti alle imprese. Dalle liquidazioni Iva al versamento del secondo acconto delle imposte sui Redditi, dal versamento trimestrale dell’imposta di bollo per le fatture elettroniche alle imposte sostitutive per terreni e partecipazioni, il calendario di dicembre inizia il 1° e finisce il 31, occupando tutto il mese delle festività natalizie. 1 dicembre. Le prime scadenze del mese sono proprio il 1° dicembre. In questo primo giorno dell’ultimo mese dell’anno, gli appuntamenti da segnare sono: la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva;. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
