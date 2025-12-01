Scadenze di dicembre 2025 | festività natalizie bonifico tredicesima concorso docenti e dirigenti tecnici
Le scadenze del mese di dicembre riguardano, tra le altre, festività natalizie, bonifico tredicesima, concorso docenti e dirigenti tecnici L'articolo Scadenze di dicembre 2025: festività natalizie, bonifico tredicesima, concorso docenti e dirigenti tecnici . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Dicembre porta con sé 185 scadenze fiscali. Si parte il 1° dicembre con il secondo acconto delle imposte – anticipato perché il 30 novembre è domenica – e, per chi ha aderito al concordato preventivo biennale, con la relativa maggiorazione dell’acconto. Il 16 - facebook.com Vai su Facebook
Scadenze fiscali dicembre 2025, tutti gli appuntamenti da segnare - Dicembre è un mese ricco di appuntamenti, molti sono gli adempimenti che slittano dal mese di novembre. Segnala money.it
Scadenze fiscali dicembre 2025: acconti, imposte sostitutive, Web Tax - 207 (Legge di Bilancio 2025) ha modificato le modalità di versamento dell’ imposta sui servizi digitali (Digital Services Tax – DST), sostituendo il precedente pagamento ... Come scrive edotto.com