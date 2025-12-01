Scacchi Campionati Italiani 2025 | agli Assoluti Bettalli tenta la fuga battaglie nei tornei femminile e Under 20

Si è chiusa la quinta giornata dei Campionati Italiani di scacchi a Spilimbergo, nella sua tripla divisione che passa tra gli Assoluti, il torneo femminile e quello Under 20. In particolare, cominciamo dagli Assoluti perché è qui che si comincia a delineare una parte significativa della situazione. In particolare, continua a rimanere in testa, e a prendere un punto di vantaggio (anche se mercoledì, dopo il giorno di riposo con annessa riunione tecnica, dovrà osservare il turno di riposo), Francesco Bettalli. Per lui, con il Bianco, arriva un successo di assoluta brillantezza su Valerio Carnicelli, al termine di una partita in cui prima fa grande pressione sul lato di Re, poi, già in grande vantaggio, infila la finezza del sacrificio di Torre in c8 che serve a catturare la Donna avversaria. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Scacchi, Campionati Italiani 2025: agli Assoluti Bettalli tenta la fuga, battaglie nei tornei femminile e Under 20

