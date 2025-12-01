Sbanda con l' auto e finisce fuori strada | 34enne al Pronto Soccorso

Si è verificato all’alba, intorno alle 5.40, l’incidente che questa mattina ha creato momenti di tensione sulla Tangenziale Nord di Parma, nei pressi dello svincolo della Crocetta. Un’auto, per cause ancora al vaglio degli inquirenti, ha improvvisamente perso il controllo, finendo fuori strada. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

L’auto che sbanda e lo schianto in autostrada a Novara: Deborah muore a 54 anni Vai su X

Sbanda con l’auto e si schianta contro un muro a Catania, morto 38enne: ferito il figlio di 14 anni. - facebook.com Vai su Facebook

Sbanda con l'auto e finisce fuori strada in un fosso: giovane portato in ospedale - A dare l'allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio: sul posto 118, Vigili del Fuoco e Polizia Locale ... Riporta ravennatoday.it

Supercar sbanda e finisce la sua corsa contro la galleria: paura in A26 - Paura sull'autostrada A26 dove un'auto di lusso è finita contro la volta della galleria. Lo riporta primocanale.it

Sbanda con il furgone e finisce fuori strada grave 47enne alla guida - L’incidente nella notte tra venerdì e sabato sulla ex statale L’uomo è stato portato in elisoccorso al Niguarda di Milano ... Come scrive laprovinciapavese.gelocal.it