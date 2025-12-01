Sbanda con l' auto e finisce fuori strada | 34enne al Pronto Soccorso

Parmatoday.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è verificato all’alba, intorno alle 5.40, l’incidente che questa mattina ha creato momenti di tensione sulla Tangenziale Nord di Parma, nei pressi dello svincolo della Crocetta. Un’auto, per cause ancora al vaglio degli inquirenti, ha improvvisamente perso il controllo, finendo fuori strada. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

