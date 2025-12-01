Sassuolo tegola Berardi | lesione al flessore e stop di 45 giorni

Il Sassuolo sperava che la trasferta di Como fosse soltanto una tappa del percorso di risalita. Invece è diventata la serata della paura. Domenico Berardi, scattato sulla destra per avviare un contropiede, si è fermato di colpo, portandosi la mano al flessore e cercando con lo sguardo la panchina. Un gesto che nel calcio racconta tutto, molto prima degli esami: dolore vero, sensazioni pessime, partita finita. Al “Sinigaglia” il 50’ è stato il capolinea del suo anno solare. Le lastre lo hanno confermato poche ore dopo: lesione di medio grado del muscolo flessore della gamba destra, un verdetto che chiude il 2025 del capitano neroverde e apre una lunga riabilitazione. 🔗 Leggi su Serieagoal.it © Serieagoal.it - Sassuolo, tegola Berardi: lesione al flessore e stop di 45 giorni

Approfondisci con queste news

Berardi ieri sera è uscito dal campo al 51' dopo uno scatto, sentendo "tirare forte" nella zona del flessore della gamba destra. Tegola pesante sia per il Sassuolo sia per i fantallenatori che lo hanno in rosa. Le parole del tecnico non fanno sperare bene. Sper - facebook.com Vai su Facebook

Si fa male #Berardi, tegola per il #Sassuolo ? Le sue condizioni preoccupano Grosso Vai su X

Sassuolo, l'infortunio di Berardi non è lieve: c'è lesione, i tempi di recupero - La bandiera neroverde si è infortunata nel corso della sfida con il Como e gli esami a cui si è sottoposto hanno evidenziato ... Scrive tuttonapoli.net

Berardi infortunato, mazzata Sassuolo: per quanto tempo starà fuori - L'attaccante neroverde, uscito in anticipo dall'ultima gara contro il Como a seguito di un problema muscolare, tornerà direttamente nel 2026 ... Riporta tuttosport.com

FLASH | Infortunio Berardi, svelato l’esito degli esami: c’è lesione! - Infortunio Berardi – Brutte notizie in casa Sassuolo sulle condizioni di Domenico Berardi, esterno offensivo classe 1994 che ha rimediato un brutto infortunio nel corso della gara che ha aperto la 13^ ... Segnala fantamaster.it

SASSUOLO - Lesione di medio grado del muscolo flessore della gamba destra per Berardi, il comunicato - Domenico Berardi si è infortunato nel corso del match contro il Como. Lo riporta napolimagazine.com

Sassuolo, infortunio Berardi: lesione di medio grado al flessore della gamba destra - Leggi su Sky Sport l'articolo Sassuolo, infortunio Berardi: lesione di medio grado al flessore della gamba destra ... Si legge su sport.sky.it

Fantacalcio, tegola Mimmo Berardi! Lesione di medio grado e lungo stop, i tempi di recupero - Lesione di medio grado del muscolo flessore della gamba destra per Mimmo Berardi: lungo stop, ecco i tempi di recupero ... Scrive msn.com