Sassuolo ecco l' esito degli esami di Berardi | c' è lesione

Dopo l'infortunio subito contro il Como, l'attaccante si è sottoposto agli esami strumentali che hanno rilevato una lesione di medio grado del muscolo flessore della gamba destra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sassuolo, ecco l'esito degli esami di Berardi: c'è lesione

