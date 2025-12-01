di Stefano Fogliani SASSUOLO Nzola, Meister, Douvikas, Moreno. Chi erano costoro? I primi due giocano nel Pisa, gli altri nel Como: è questo il poker che scrive la peggiore serie del Sassuolo – un punto in due gare – da agosto ad oggi e dentro la quale si incastra un rendimento difensivo che dice quattro gol subiti in due gare, suggerendo inevitabili perplessità rispetto alla recente involuzione della fase difensiva neroverde. Nell’altra occasione in cui i neroverdi avevano fatto un punto in due gare – un mese e mezzo fa – di gol il Sassuolo ne aveva subito appena uno e, quando i neroverdi ne hanno imbarcati di più nell’arco di 180’ era agosto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sassuolo Autunno in difesa: quanti gol presi