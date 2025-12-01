Saronno strage di biciclette davanti al liceo | lo sfogo social di una mamma

Amara sorpresa, sabato 28 novembre, per diversi studenti del liceo scientifico Gb Grassi: all’uscita da scuola, intorno alle 14, hanno trovato l’area delle rastrelliere completamente devastata. Come denunciato da una mamma dei ragazzi sul gruppo Facebook “Sei di Saronno se”, erano diverse le catene spezzate lasciate appese alle recinzioni antistanti il liceo, nei pressi delle . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

