Saronno strage di biciclette davanti al liceo | lo sfogo social di una mamma
Amara sorpresa, sabato 28 novembre, per diversi studenti del liceo scientifico Gb Grassi: all’uscita da scuola, intorno alle 14, hanno trovato l’area delle rastrelliere completamente devastata. Come denunciato da una mamma dei ragazzi sul gruppo Facebook “Sei di Saronno se”, erano diverse le catene spezzate lasciate appese alle recinzioni antistanti il liceo, nei pressi delle . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
News recenti che potrebbero piacerti
29 2025 Le Prime Notizie dalla Puglia con Bimbo in gravi condizioni dopo una caduta a Taranto Medico trovato senza vita nel suo ambulatorio a Saronno Ordigno davanti a un negozio a Foggia - facebook.com Vai su Facebook
Saronno, “strage” di biciclette davanti al liceo: lo sfogo social di una mamma - Amara sorpresa, sabato 28 novembre, per diversi studenti del liceo scientifico Gb Grassi: all’uscita da scuola, intorno alle 14, hanno trovato l’area ... Riporta ilnotiziario.net