È iniziato il mese di dicembre, e con esso il countdown verso gli ultimi impegni dell’anno solare per le varie formazioni del Milan. Il club rossonero li ha riassunti tutti sul proprio sito ufficiale, in questo articolo facciamo il punto sulle sfide della prima squadra maschile e del Milan Futuro. Gli impegni del Milan. Sarà un mese intenso per i ragazzi di mister Allegri, impegnati in ben tre competizioni: si comincia giovedì 4 con la sfida di Coppa Italia contro la Lazio. L’ultima avversaria di novembre sarà quindi anche la prima di dicembre, con i rossoneri che proveranno a uscire indenni dal catino infernale dello stadio Olimpico di Roma, in cui non mancheranno strascichi per il controverso episodio del calcio di rigore non assegnato alla Lazio pochi giorni fa. 🔗 Leggi su Milanzone.it

Sarà un dicembre di fuoco per il Milan: tutti gli impegni delle prime squadre maschili rossonere