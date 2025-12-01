Sarà out per Napoli – Cagliari Conte sempre più alle strette | l’assenza
Il Napoli si gode un entusiasmo ritrovato, anche grazie alla vittoria ottenuta per 1-0 ai danni della Roma. Primo posto in classifica (in coabitazione con il Milan ) che dà decisamente un’ampia dose di ossigeno agli uomini di Antonio Conte: quest’ultimo, insomma, è stato capace di rigenerare un gruppo che si era impantanato in non poche difficoltà nell’ultimo periodo. All’orizzonte, c’è la sfida contro il Cagliari valida per l’esordio stagionale in Coppa Italia: a tal riguardo, c’è l’assenza di Luca Marianucci da tener presente, che limiterà e non di poco il tecnico leccese che, con ogni probabilità, lancerà diverse novità nell’undici iniziale. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
News recenti che potrebbero piacerti
Coppa Italia Scelta la squadra arbitrale per la partita contro il Napoli: numeri e precedenti di Juan Luca Sacchi con il Cagliari - facebook.com Vai su Facebook
Coppa Italia ? Napoli vs Cagliari Al via la fase 1 riservata ai titolari di Fidelity card ? Qui i biglietti: sscnapoli.ticketone.it/catalog Vai su X