Sarà out per Napoli – Cagliari Conte sempre più alle strette | l’assenza

Il Napoli si gode un entusiasmo ritrovato, anche grazie alla vittoria ottenuta per 1-0 ai danni della Roma. Primo posto in classifica (in coabitazione con il Milan ) che dà decisamente un’ampia dose di ossigeno agli uomini di Antonio Conte: quest’ultimo, insomma, è stato capace di rigenerare un gruppo che si era impantanato in non poche difficoltà nell’ultimo periodo. All’orizzonte, c’è la sfida contro il Cagliari valida per l’esordio stagionale in Coppa Italia: a tal riguardo, c’è l’assenza di Luca Marianucci da tener presente, che limiterà e non di poco il tecnico leccese che, con ogni probabilità, lancerà diverse novità nell’undici iniziale. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

