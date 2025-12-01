Sara J Jones in Trasparente la forza gentile delle crepe

Trasparente”, il nuovo EP di Sara J Jones, porta una domanda semplice e feroce: cosa vediamo davvero quando ci guardiamo? Cinque brani, una voce e un immaginario costruito per togliere veli, restituire spessore alle fragilità e trasformare lo sguardo interiore in un racconto condiviso. Un nuovo capitolo per Sara J Jones “Trasparente” è il progetto . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

sara j jones in trasparente la forza gentile delle crepe

© Sbircialanotizia.it - Sara J Jones, in “Trasparente” la forza gentile delle crepe

