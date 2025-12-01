Sant’Angelo Lodigiano imbrattato il Chiesuolo | i writer sono due studenti delle medie Pena educativa puliranno il muro

Sant’Angelo Lodigiano (Lodi), 1 dicembre 2025 – Dopo essere stati identificati in meno di 24 ore, grazie al lavoro congiunto della Polizia Locale e alla rapidissima analisi delle immagini di videosorveglianza, i due giovanissimi autori dell’imbrattamento del Chiesuolo dovranno ora rimediare al loro gesto. Per loro non scatteranno solo sanzioni formali: la misura principale sarà una pena educativa, voluta dal parroco e condivisa dalle istituzioni, che prevede il ripristino dell’area entro la settimana. Il fatto risale ai giorni scorsi, quando le forze dell’ordine, dopo la segnalazione del parroco, si erano messe sulle tracce dei writers. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

