Santa Barbara compie settant’anni Una chiesa scrigno dell’arte
Grande partecipazione ieri sera alla messa celebrativa per i 70 anni della chiesa di Santa Barbara, con una folla i fedeli e molti cittadini legati alla storia di Metanopoli. L’edificio, nato come cuore spirituale del quartiere voluto da Enrico Mattei, fu progettato per accompagnare la crescita della città aziendale dell’Eni e ricevette la benedizione dell’allora arcivescovo Giovanni Battista Montini, futuro Papa Paolo VI. Per il 70° anniversario, l’arcivescovo di Milano Mario Delpini ha presieduto la messa "una comunità viva, capace di custodire la memoria e, allo stesso tempo, di guardare avanti". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Argomenti simili trattati di recente
In occasione dei festeggiamenti in onore di Santa Barbara, giovedì 4 dicembre 2025, alle ore 16.30, presso la sezione Storico-artistica del Museo Civico di Rieti (IV piano Palazzo comunale, P.zza Vittorio Emanuele II), saranno presentati i dipinti del 1774 di E - facebook.com Vai su Facebook
Emozione e devozione: la processione di Santa Barbara sul fiume | FOTO Vai su X
Santa Barbara compie 70 anni: la chiesa simbolo di Metanopoli li celebra con una mostra di arazzi contemporanei - Settant’anni fa Santa Barbara nasceva come cuore spirituale di Metanopoli, voluta da Enrico Mattei e benedetta da Giovanni Battista Montini. Da ilcittadino.it