Grande partecipazione ieri sera alla messa celebrativa per i 70 anni della chiesa di Santa Barbara, con una folla i fedeli e molti cittadini legati alla storia di Metanopoli. L’edificio, nato come cuore spirituale del quartiere voluto da Enrico Mattei, fu progettato per accompagnare la crescita della città aziendale dell’Eni e ricevette la benedizione dell’allora arcivescovo Giovanni Battista Montini, futuro Papa Paolo VI. Per il 70° anniversario, l’arcivescovo di Milano Mario Delpini ha presieduto la messa "una comunità viva, capace di custodire la memoria e, allo stesso tempo, di guardare avanti". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Santa Barbara compie settant’anni. Una chiesa scrigno dell’arte