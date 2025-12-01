Sansovino De Filippo non basta | è solo pari
FIGLINE 1 SANSOVINO 1 FIGLINE: Daddi, Gucci, Paoloni, Messina, Cappelli, Pecci, Betti Hagbe Hagbe, Nyamsi (71’ Pezzotta), Verdelli, Baragli (59’ Bibaj). All. Mocarelli. SANSOVINO: Antonini, Mirante, Tognetti, Artini, Pasquinuzzi, Sabatini, Rosi (88’ Cacioppini), Privitera, De Filippo, Ricci, Zhupa (73’ Iacomoni). All. Chini. Arbitro: Poggianti di Livorno. Reti: 12’ De Filippo, 61’ rigore Messina Note: ammoniti Pecci, Cappelli, Verdelli, Pasquinuzzi, Privitera, Pecci, Gucci. Espulsi: 87’ Privitera e Pecci per doppia ammonizione. FIGLINE – Non basta il gol del nuovo centravanti De Filippo per regalare alla Sansovino il successo esterno. 🔗 Leggi su Lanazione.it
