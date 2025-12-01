Sanremo tra i big è già febbre FantaSanremo | Ci divertiremo
(Adnkronos) – L'annuncio dei 30 Big in gara al prossimo Festival di Sanremo da parte di Carlo Conti ha dato il via ufficiale al conto alla rovescia più atteso dagli appassionati: quello per il FantaSanremo. Sebbene il regolamento non sia ancora stato svelato, l'entusiasmo tra gli stessi artisti è già palpabile sui canali social ufficiali .
Livello esaurimento nervoso e influenza: ho visto il tabellone di Sanremo e l’ho scambiato per quello degli Australian Open. - facebook.com Vai su Facebook
A Sanremo 26 Big in gara e 4 Nuove Proposte - Ventisei i Big in gara a Sanremo 2026 e, nella categoria Nuove Proposte, 2 gli artisti provenienti da Area Sanremo, che si aggiungeranno ai 2 selezionati durante la finale di Sanremo Giovani del 14 ... Come scrive ansa.it