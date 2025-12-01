Sanremo per i bookies Sisal Fedez-Masini favoriti per la vittoria

Roma, 1 dic. (Adnkronos) - Dopo l'annuncio dei 30 Big in gara, è iniziata ufficialmente l'attesa per Sanremo 2026 e già ci si domanda: chi sarà il vincitore? Secondo gli esperti Sisal il duo formato da Fedez e Marco Masini è in testa ai favoriti, con quota 4,50. Dopo il terzo posto ottenuto nella serata dei duetti dello scorso anno, i due artisti tornano in coppia a Sanremo con grande determinazione, pronti a competere per il titolo. Alle loro spalle, insegue, offerto a 5,00, Tommaso Paradiso, alla sua prima partecipazione al Festival. Il suo carisma e una fanbase solida lo collocano, infatti, tra i principali candidati al podio. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Sanremo, per i bookies Sisal Fedez-Masini favoriti per la vittoria

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

SANREMO 2026 - Svelati in cantanti in gara: per i bookie in pole la coppia Fedez-Masini, inseguono in quota "l'esordiente" Tommaso Paradiso e Arisa ift.tt/lzbOUT2 Vai su X

Sanremo, per i bookies Sisal Fedez-Masini favoriti per la vittoria - Dopo l'annuncio dei 30 Big in gara, è iniziata ufficialmente l'attesa per Sanremo 2026 e già ci si domanda: chi sarà il ... Scrive iltempo.it

SANREMO 2026 la parola ai bookmakers: FEDEZ E MARCO MASINI i favoriti - Sanremo 2026 accende l’attesa con le prime quote sui favoriti: Fedez & Marco Masini guidano la corsa, seguiti dal debutto ambizioso di Tommaso Paradiso. Riporta newsic.it

SANREMO 2026 - Svelati in cantanti in gara: per i bookie in pole la coppia Fedez-Masini, inseguono in quota "l'esordiente" Tommaso Paradiso e Arisa - Carlo Conti ha ufficializzato, durante il TG1 di domenica, i partecipanti al 76esimo Festival di Sanremo. Segnala napolimagazine.com

Sanremo 2026: Fedez e Masini guidano la corsa alla vittoria - Secondo gli esperti di Sisal il duo è in testa alle previsioni per il Festival, con Tommaso Paradiso primo inseguitore. Lo riporta gioconews.it

Sanremo 2026, chi vince il Festival: le quote e i favoriti secondo i bookmakers - Con l'annuncio dei 30 Big in gara, è ufficialmente partita l'attesa per Sanremo 2026 e, come ogni anno, i pronostici non tardano ad arrivare. Si legge su msn.com

Chi vincerà Sanremo 2026? La classifica secondo gli esperti Sisal - Attenzione, però, anche ad Arisa e Luché. Scrive huffingtonpost.it