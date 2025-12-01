Sanremo l’accento toscano nel festival di Carlo Conti | Masini Nigiotti e un fiorentino ‘acquisito’
Firenze, 30 novembre 2025 – C’è come accade spesso un po’ di Toscana nei personaggi annunciati per la prossima edizione del Festival di Sanremo in programma dal 24 al 28 febbraio. A partire, ovviamente dal direttore artistico e presentatore Carlo Conti, fiorentinissimo e tifoso viola. E’ lui, anche quest’anno, a disegnare l’affresco canoro più popolare d’Italia. Il ritorno dopo il periodo 2015-2017, poi di nuovo da quest’anno. Se il Festival ha bisogno di una guida esperta, sicura, la Rai non poteva avere dubbi. Passando ai cantanti, si resta a Firenze con Marco Masini che si esibirà con Fedez in un duo che certo attira curiosità dopo la serata delle cover (e il podio) con “Bella Stronza” all’ultima edizione che conquistò il terzo posto nella serata dei duetti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
